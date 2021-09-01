228 человек выздоровели от COVID-19 в Тюменской области за минувшие сутки

Смерть 16 пациентов с коронавирусом зафиксировали в Тюменской области за сутки. Выявлено 219 новых случаев, выздоровели 228 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 19 тыс. 905 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 791 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 16 тыс. 619 человек.

В Москве заболели 2 тыс. 537 человек, в Московской области - 837, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 738.

В Свердловской области зафиксировано 504 новых случая, в Челябинской области - 365, в Ханты-Мансийском автономном округе - 147, в Курганской области - 117, в Ямало-Ненецком автономном округе - 93.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 млн 234 тыс. 425 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 196 тыс. 626 летальных исходов, выздоровели 6 млн 469 тыс. 017 человек.