  • 14 сентября 202114.09.2021вторник
  • USD73,0841
    EUR86,1150
  • В Тюмени 14..16 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области выявлено 222 новых случая COVID-19

Общество, 14:10 14 сентября 2021

департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

Смерть 27 пациентов с коронавирусом зафиксировали в Тюменской области за сутки. Выявлено 222 новых случая, выздоровели 172 человека, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 17 тыс. 837 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 781 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 15 тыс. 907 человек.

В Москве заболели 1 тыс. 609 человек, в Московской области - 796, в Санкт-Петербурге - 839.

В Свердловской области зафиксировано 498 новых случаев, в Челябинской области - 364, в Ханты-Мансийском автономном округе - 149, в Курганской области - 115, в Ямало-Ненецком автономном округе - 93.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 млн 176 тыс. 085 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 194 тыс. 249 летальных исходов, выздоровели 6 млн 418 тыс. 033 человека.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:21 14.09.2021Крупную свалку ликвидировали на улице Самарцева в Тюмени
14:19 14.09.2021Тюменскую мебельную фирму оштрафовали за изготовление некачественного гарнитура
14:10 14.09.2021В Тюменской области выявлено 222 новых случая COVID-19
13:46 14.09.2021Выписки из ЗАГСа тюменцы могут получить не выходя из дома