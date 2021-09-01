В Тюменской области выявлено 222 новых случая COVID-19

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

Смерть 27 пациентов с коронавирусом зафиксировали в Тюменской области за сутки. Выявлено 222 новых случая, выздоровели 172 человека, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 17 тыс. 837 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 781 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 15 тыс. 907 человек.

В Москве заболели 1 тыс. 609 человек, в Московской области - 796, в Санкт-Петербурге - 839.

В Свердловской области зафиксировано 498 новых случаев, в Челябинской области - 364, в Ханты-Мансийском автономном округе - 149, в Курганской области - 115, в Ямало-Ненецком автономном округе - 93.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 млн 176 тыс. 085 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 194 тыс. 249 летальных исходов, выздоровели 6 млн 418 тыс. 033 человека.