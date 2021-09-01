В Тюменской области зарегистрирована смерть 18 человек с COVID-19

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Смерть 18 пациентов с коронавирусом зафиксировали в Тюменской области за сутки. Выявлено 220 новых случаев, выздоровели 176 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 18 тыс. 841 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 792 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 17 тыс. 039 человек.

В Москве заболели 1 тыс. 838 человек, в Московской области - 790, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 609.

В Свердловской области зафиксировано 502 новых случая, в Челябинской области - 364, в Ханты-Мансийском автономном округе - 148, в Курганской области - 114, в Ямало-Ненецком автономном округе - 91.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 млн 194 тыс. 926 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 195 тыс. 041 летальный исход, выздоровели 6 млн 435 тыс. 072 человека.