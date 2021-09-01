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103 человека выздоровели после COVID-19 в Тюменской области за сутки

Общество, 14:12 20 сентября 2021

здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

103 человека выздоровели после COVID-19 в Тюменской области за сутки. Выявлен 221 новый случай, зафиксирована смерть 28 пациентов, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 19 тыс. 744 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 778 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 11 тыс. 992 человека.

В Москве заболели 2 тыс. 469 человек, в Московской области - 1 тыс. 098, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 137.

В Свердловской области зафиксировано 506 новых случаев, в Челябинской области - 365, в Ханты-Мансийском автономном округе - 157, в Курганской области - 118, в Ямало-Ненецком автономном округе - 91.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 млн 294 тыс. 672 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 198 тыс. 996 летальных исходов, выздоровели 6 млн 510 тыс. 674 человека.

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# коронавирус

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