В Тюмени пройдет джентльменский заезд на мотоциклах и ретроавтомобилях
Заезд на мотоциклах и ретроавтомобилях The Distinguished Gentleman's Drive пройдет в Тюмени 26 сентября. Начало — в 11 часов.
Как рассказала вице-президент клуба "Old Motors Тюмень" Мария Бушуева, о своем участии заявили около 15 человек. Прием заявок продолжается.
К заезду могут присоединиться владельцы мотоциклов, ретроавтомобилей и скутеров. О требованиях к транспортным средствам можно прочитать здесь. Для участников предусмотрен обязательный дресс-код. Необходимо одеться в классическом стиле. Желательно иметь при себе головной убор (шляпу или кепку), наручные и карманные часы и водительские перчатки.
По словам организаторов, внешний вид имеет ключевое значение, к нему следует отнестись с максимальным вниманием.
А ралли классических автомобилей 26 сентября в Тюмени не будет. Оно запланировано на июнь 2022 года.
Инна Пахомова