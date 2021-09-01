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В Тюмени пройдет джентльменский заезд на мотоциклах и ретроавтомобилях

Общество, 18:10 20 сентября 2021

из сообщества "The Distinguished Gentleman's Drive Tyumen 2021" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "The Distinguished Gentleman's Drive Tyumen 2021" во ВКонтакте (архив)

Заезд на мотоциклах и ретроавтомобилях The Distinguished Gentleman's Drive пройдет в Тюмени 26 сентября. Начало — в 11 часов.

Как рассказала вице-президент клуба "Old Motors Тюмень" Мария Бушуева, о своем участии заявили около 15 человек. Прием заявок продолжается.

К заезду могут присоединиться владельцы мотоциклов, ретроавтомобилей и скутеров. О требованиях к транспортным средствам можно прочитать здесь. Для участников предусмотрен обязательный дресс-код. Необходимо одеться в классическом стиле. Желательно иметь при себе головной убор (шляпу или кепку), наручные и карманные часы и водительские перчатки.

По словам организаторов, внешний вид имеет ключевое значение, к нему следует отнестись с максимальным вниманием.

А ралли классических автомобилей 26 сентября в Тюмени не будет. Оно запланировано на июнь 2022 года.

Инна Пахомова

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# заезды , ретроавтомобили

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