Фильм "Тюменская область: энергия движения" вызывает гордость за родной край, считают зрители

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

После просмотра фильма появилась гордость за всю Тюменскую область, поделилась впечатлениями мама героя фильма "Тюменская область: энергия движения" Светлана Сотникова.

“Родственники и друзья в восторге от фильма, начиная от его качества и заканчивая историями. Фильм заставил прослезиться", - сказала она и выразила слова благодарности всем тем, кто трудился над созданием этого фильма.

Напомним, для федерального канала "Россия24" корреспондент Алексей Михалев подготовил специальный репортаж "Тюменская область: энергия движения" из цикла передач "Деловое путешествие", в котором представил регион с с разных сторон. Это уже второй фильм о Тюменской области.

Съемочная группа работала в регионе восемь дней. Два оператора и автор Алексей Михалев посетили Тюмень, Тобольск, Ишим, Голышмановский городской округ. Они побывали на 14 предприятиях, сделали более 15 интервью.

За 25-минутный сюжет журналисту удалось познакомить зрителя с тюменской культурой и особенностями местных людей. Удивительные животные, уникальные производства, термальные источники, сельское хозяйство, ковроткачество, строительство дорог, гастрономия — фильм показал, чем живет Тюменская область.

Главные роли в фильме исполняют сами жители Тюменской области.

Ирина Шемякина