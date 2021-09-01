Тюменский театр кукол приглашает маленьких именинников на праздник

| фото пресс-службы ТКТО | фото пресс-службы ТКТО

Маленьких тюменцев – именинников августа и сентября - поздравит Тюменский театр кукол 25 сентября, сообщает пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения.

Традиционная акция "День именинника" соберет ребят в возрасте от 2 до 10 лет в большом зале театра в 12 часов. Юные зрители увидят музыкальную сказку "Теремок".

Именинники получат скидку на билет 99% при условии предоставления в кассу театра копии свидетельства о рождении и заполнения согласия на обработку персональных данных.

Купить билет можно на сайте и в кассах ТКТО. 0+