В Тюмени водитель Mercedes, уходя от погони, въехал в бетонный блок
Водитель и пассажир автомобиля Mercedes пострадали в дорожной аварии в Тюмени ночью 21 сентября.
Примерно в 2 часа 50 минут в районе дома № 4 на ул. Мельникайте по требованию наряда ДПС не остановился водитель автомобиля Mercedes. Началось преследование. "Уходя от преследования, водитель въехал в бетонный блок и столб", — рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.
По предварительной информации, водитель и пассажир иномарки 1994 года рождения госпитализированы.
"Предварительно причиной, по которой автомобилист не остановился по требованию сотрудников ГИБДД, стало отсутствие права управления транспортом. Обстоятельства выясняются", — добавила Анжела Борисова.
Инна Пахомова