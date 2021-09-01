В Тюмени водитель Mercedes, уходя от погони, въехал в бетонный блок

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Водитель и пассажир автомобиля Mercedes пострадали в дорожной аварии в Тюмени ночью 21 сентября.

Примерно в 2 часа 50 минут в районе дома № 4 на ул. Мельникайте по требованию наряда ДПС не остановился водитель автомобиля Mercedes. Началось преследование. "Уходя от преследования, водитель въехал в бетонный блок и столб", — рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

По предварительной информации, водитель и пассажир иномарки 1994 года рождения госпитализированы.

"Предварительно причиной, по которой автомобилист не остановился по требованию сотрудников ГИБДД, стало отсутствие права управления транспортом. Обстоятельства выясняются", — добавила Анжела Борисова.

Инна Пахомова