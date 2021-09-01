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"Ворожба" с ходулистами и огнем продлится в Тюмени еще два вечера

Общество, 12:23 21 сентября 2021

пресс-служба мультицентра «Контора пароходства» | Фото: пресс-служба мультицентра «Контора пароходства»

Очередные показы спектакля "Ворожба" на уличной площадке у мультицентра "Контора пароходства" в Тюмени пройдут 21 и 22 сентября в 19 часов 30 минут.

Вечером 20 сентября горожане смогли увидеть постановку по мотивам скандинавских мифов впервые. Как рассказала руководитель театра Мария Ермакова, все прошло превосходно.

"Наша команда находится под впечатлением. Для нас это новый формат, мы представили его удачно. Были определенные технические моменты, мы их вчера обсудили и учли", — добавила Мария Ермакова.

Полнометражный спектакль наполнен выступлениями ходулистов и танцами. Вместе с героями постановки зрители столкнутся с непростыми жизненными ситуациями, пройдут путь духовной зрелости, чтобы найти ответы на главные для себя вопросы. В завершении ждали интерактивы. Зрители могли сфотографироваться с артистами. Был выстроен огненный коридор, по которому могли пройти к зеркалу, задействованному в спектакле, все желающие.

Вход на спектакли свободный. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова

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# Контора пароходства , театр

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