Мигрант сменил имя и фамилию, чтобы незаконно вернуться в Тюмень

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Год проведет в колонии 38-летний гражданин Таджикистана, сменивший ради въезда в Россию имя и фамилию, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов дела, в ноябре 2015 года за нарушение миграционного законодательства иностранному гражданину был запрещен въезд в Россию.

У себя на родине мужчина сменил фамилию, имя и отчество. 6 августа 2017 года он незаконно въехал в Россию через международный аэропорт Рощино. Калининский районный суд назначил ему год лишения свободы в колонии-поселении.