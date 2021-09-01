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Мигрант сменил имя и фамилию, чтобы незаконно вернуться в Тюмень

Происшествия, 14:24 21 сентября 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Год проведет в колонии 38-летний гражданин Таджикистана, сменивший ради въезда в Россию имя и фамилию, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов дела, в ноябре 2015 года за нарушение миграционного законодательства иностранному гражданину был запрещен въезд в Россию.

У себя на родине мужчина сменил фамилию, имя и отчество. 6 августа 2017 года он незаконно въехал в Россию через международный аэропорт Рощино. Калининский районный суд назначил ему год лишения свободы в колонии-поселении.

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# мигранты , суд

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