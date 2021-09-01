Сотрудники ТИУ победили в треке "Наука" на конкурсе "Лидеры России"
Двое представителей Тюменского индустриального университета стали победителями конкурса "Лидеры России", сообщает пресс-служба вуза.
Итоги четвертого сезона конкурса подвели в Москве. Проректор по экономике и финансам Тюменского индустриального университета Юрий Зазуля и начальник управления индивидуальных образовательных траекторий опорного вуза Галина Евтина стали победителями трека "Наука".
Всего в мероприятии приняли участие 159 финалистов со всей России. Победителями определены 33 российских ученых из 15 регионов страны. 18 участников, набравшие наибольшее количество баллов в оценочных мероприятиях, признаны суперфиналистами. Они встретятся в Сочи на заключительном мероприятии Года науки и технологий.
Все финалисты получат возможность попасть на образовательные программы ведущих вузов и научных организаций, пройти стажировки в профильных министерствах, ведущих вузах, научных организациях и крупных корпорациях.
Напомним, победителем трека "Наука" стал и заместитель директора Института биологии ТюмГУ Олег Трофимов.