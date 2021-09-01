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Тюменский ученый стал победителем конкурса "Лидеры России"

Общество, 12:38 20 сентября 2021

Институт биологии ТюмГУ во ВКонтакте

Заместитель директора Института биологии ТюмГУ Олег Трофимов стал одним из победителей трека "Наука" в конкурсе "Лидеры России", сообщает пресс-служба института.

Олег Трофимов специализируется на молекулярной биологии и молекулярной генетике, исследует носители наследственной информации и молекулы, сочетает фундаментальные исследования с прикладными проектами.

"У меня есть ряд прикладных проектов, один из них связан с молекулярной диагностикой вирусных заболеваний, в частности, вируса лейкоза крупного рогатого скота. В данный момент мы разрабатываем тест-систему для молекулярной диагностики вируса лейкоза. В ближайшее время планируем выводить ее на рынок", - рассказал Олег Трофимов.

Институт экологической и сельскохозяйственной биологии ТюмГУ во Вконтакте | Фото: Институт экологической и сельскохозяйственной биологии ТюмГУ во Вконтакте

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# ТюмГУ , ученые

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