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В пяти детсадах Тобольского района открыли экспериментальные площадки по робототехнике

Общество, 11:52 22 сентября 2021

Тобольский муниципальный район во ВКонтакте | Фото: Тобольский муниципальный район во ВКонтакте

Пять конструкторов для занятий робототехникой поступили в детские сады Тобольского района. Средства на их приобретение в размере 149 тыс. 500 рублей выделили из муниципального бюджета, сообщает районная администрация.

Новое направление запустят на пяти экспериментальных площадках – в детских садах д. Ломаева, Ингаир, Нижние Аремзяны, с. Малая Зоркальцева, п. Надцы.

"Мы активно поддерживаем профориентационное направление в образовательных учреждениях Тобольского района. Уверен, что развивать интерес к той или иной профессии нужно с раннего возраста. Это часть нашей программы по закреплению кадров на селе – растить своих специалистов с детского сада", - подчеркнул глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

Наборы робототехники приобрели для детских садов, откуда дети пойдут в школы, где уже развивается это направление, пояснил он. В следующем году занятия робототехникой введут в остальные дошкольные учреждения района.

Тобольский муниципальный район во ВКонтакте | Фото: Тобольский муниципальный район во ВКонтакте

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# детские сады , дошкольники , робототехника , Тобольский район

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