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На фестивале кубинского танца тюменцев обучат базовым движениям

Общество, 08:53 24 сентября 2021

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Мастер-классы, лекция и шоу-программа ждут тюменцев на Всероссийском фестивале кубинского танца Chacka Chacka, который развернется в технопарке 25 сентября, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Всем желающим покажут, как танцевать сальсу, реггетон, мамбо, конга. Гала-концерт запланирован на 20 часов. С 19 часов начнется сбор гостей. Для них подготовлена тематическая фотозона.

Тюменцев ждет встреча с выпускником Национальной школы музыкальных представлений в Гаване, участником многочисленных спектаклей, посвященных истории Латинской Америки Маркосом Фернандесом Гонзалесом, популяризатором кубинской культуры Маратом Капрановым, музыкантом, хореографом-постановщиком Елизаветой Ригондю и другими. Также на фестиваль приедет балетмейстер, участник проекта "Танцы" на ТНТ и "Танцуй" на Первом канале Хосе Рамон Мендиола. В программе - выступление кубинско-русского проекта вокально-инструментальной музыки Legendario.

Вход на мастер-классы и гала-концерт свободный. Для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться и получить электронный билет c QR-кодом на электронную почту. На входе нужно предъявить QR-код билета. Количество мест ограничено.

Событие пройдет в Тюмени впервые. Площадкой станет зал "Атриум" в технопарке. Проведение фестиваля стало возможным благодаря победе в конкурсе инициативных проектов города.

Возрастное ограничение: 12+.

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# мастер-класс , отдых , танцы

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