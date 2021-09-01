В Тюменском районе ищут пенсионера с 13 сентября

| Фото: предоставлено Никитой Тропыниным | Фото: предоставлено Никитой Тропыниным

Поиски Владимира Опалева 1946 г. р., пропавшего в дер. Падерина Тюменского района 13 сентября, продолжаются.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель добровольного поисково-спасательного отряда "ТюменьРегионСпас" Никита Тропынин, зацепок нет. Район места проживания оклеен ориентировками. Осмотрен район деревни Падерина, буквально каждый куст.

Ориентировка с приметами пропавшего обнародована в сообществе добровольческого поисково-спасательного отряда "ТюменьРегионСпас" во ВКонтакте. Сообщается, что пожилой мужчина вышел из дома вечером 13 сентября и не вернулся.

Рост мужчины - 174 см. Телосложение среднее. Волосы седые, глаза голубые. В день пропажи был одет в красно-синюю куртку, серую футболку и синие штаны. На ногах - темно-синие галоши. При себе имел черную шапку. В ориентировке отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Любую информацию о местонахождении пенсионера просят сообщать по телефонам: 8-800-600-59-52 или 112.

Инна Пахомова