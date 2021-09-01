Шилова: кешбэк на летний детский отдых не получили еще 116 родителей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" и платежная система "Мир" разыскивают 116 родителей, которые оплатили летний отдых своих детей, но не воспользовались возможностями федерального кешбэка.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщила президент Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе", генеральный директор центра "Ребячья республика" Лариса Шилова.

"На конец августа у нас было 541 человек, которые недополучили свой кешбэк,- пояснила она. – Сегодня мы пытаемся отследить 116 человек, которых мы знаем поименно. Либо люди оплатили наши услуги не той картой, либо оплатили через незарегистрированный TID. С платежной системой "Мир" отрабатываем эту программу, потому что заинтересованы в том, чтобы все родители эти деньги получили".

Следует напомнить, что для оплаты путевок в рамках программы кешбэка нужны отдельные Terminal ID (TID).

Федеральная программа детского туристического кешбэка работает с 2021 года. По данной программе все желающие могли выбрать и приобрести путевку в детские стационарные лагеря на летние смены и получить возврат в размере 50% оплаченной суммы, но не более 20 тыс. рублей. В Тюменской области в данной программе принимали участие 16 загородных оздоровительных лагерей.

На сегодняшний день, по данным департамента социального развития Тюменской области, по системе кешбэка реализовано 2,8 тыс. путевок на условиях софинансирования стоимости путевки за счет средств областного бюджета и средств родителей, и почти 4 тыс. коммерческих путевок.

Борис Олейник