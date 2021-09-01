  • 25 сентября 202125.09.2021суббота
  • USD73,0081
    EUR85,6823
  • В Тюмени 7..9 С 5 м/с ветер северо-восточный

Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

В селе Боровлянка Голышмановского округа отреставрирован уличный музей

Общество, 14:33 25 сентября 2021

culture.gov.ru | Фото: culture.gov.ru

Реставрацию уличного музея в селе Боровлянка Голышмановского округа провели за счет гранта . За 45 тыс. рублей обновили помещения музея под открытым небом "Крестьянское подворье Сибири" и пополнили экспозиции.

"Оборудовали навес с макетами домашних животных и птиц, - рассказала заведующая отделением Боровлянской школы филиала Голышмановской школы №2 Наталья Брылина. - В избу добавили люльку, заменили макет печи, поправили забор, отремонтировали колодец "Журавль", который заметно постарел от времени. Мы открыли музей в 2016 году, кстати, тоже на грантовые средства. Всё это время его посещали не только местные жители, но и туристы, студенты, историки, приезжающие из Тюмени и области".

В Боровлянском уличном музее среди экспонатов - жернова, угольные утюги, плуги, самовары с сапогом, керосиновые лампы, стиральные доски, - всё это сохранилось у местных жителей. С конца сентября здесь начнут проводить экскурсии и квесты, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:07 25.09.2021Академик РАН создаст в ТюмГУ центр генетических технологий
16:57 25.09.2021Победителей конкурса "Кадры будущего. Тюменская область" наградили дипломами
16:37 25.09.2021ГИБДД призывает тюменских водителей соблюдать скоростной режим
16:25 25.09.2021Тюменцы вышли на здоровую прогулку с домашними питомцами