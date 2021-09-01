В селе Боровлянка Голышмановского округа отреставрирован уличный музей

| Фото: culture.gov.ru | Фото: culture.gov.ru

Реставрацию уличного музея в селе Боровлянка Голышмановского округа провели за счет гранта . За 45 тыс. рублей обновили помещения музея под открытым небом "Крестьянское подворье Сибири" и пополнили экспозиции.

"Оборудовали навес с макетами домашних животных и птиц, - рассказала заведующая отделением Боровлянской школы филиала Голышмановской школы №2 Наталья Брылина. - В избу добавили люльку, заменили макет печи, поправили забор, отремонтировали колодец "Журавль", который заметно постарел от времени. Мы открыли музей в 2016 году, кстати, тоже на грантовые средства. Всё это время его посещали не только местные жители, но и туристы, студенты, историки, приезжающие из Тюмени и области".

В Боровлянском уличном музее среди экспонатов - жернова, угольные утюги, плуги, самовары с сапогом, керосиновые лампы, стиральные доски, - всё это сохранилось у местных жителей. С конца сентября здесь начнут проводить экскурсии и квесты, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".