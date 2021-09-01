Тоболяк выращивал коноплю в собственной теплице

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Более килограмма марихуаны изъяла в доме тоболяка полиция. Мужчина выращивал наркосодержащее растение в собственной теплице, сообщает УМВД по Тюменской области. Заведено уголовное дело.

36-летний задержанный признался, что заготавливал марихуану для личного употребления. Полицейские в присутствии понятых изъяли также различную посуду и приспособления для употребления наркотика.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере", расследование продолжается.