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Академик РАН создаст в ТюмГУ центр генетических технологий

Общество, 17:07 25 сентября 2021

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Академик Андрей Лисица создаст в ТюмГУ передовой центр генетических технологий.

Заявка вуза победила на конкурсе грантов программы развития генетических технологий на 2019 – 2027 годы в "Поиск и изучение микроорганизмов и микробных сообществ почв, животных и растений".

Как сообщает пресс-служба ТюмГУ, победителем признан проект "Микробиомы агроценозов: масштабный скрининг, мониторинг и методы управления консорциумами микроорганизмов для регенеративного земледелия" под руководством академика РАН Андрея Лисицы.

В проекте с ТюмГУ выступают столичные научные центры: Институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича и НИИ по изысканию новых антибиотиков имени Г.Ф. Гаузе. Общий объем финансирования проекта в 2021-2023 годах составит 320 млн рублей.

Исследовательская программа нового проекта направлена на поиск и изучение микроорганизмов и микробных сообществ почв, животных и растений и предполагает разработку новых технологий для регенеративного земледелия.

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# генетика , гранты , ТюмГУ

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