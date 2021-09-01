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Более 80 человек переехали в Тюменскую область по программе переселения соотечественников

Общество, 13:52 26 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

81 человек переехали в Тюменскую область по программе переселения соотечественников в 2021 году. В их числе - квалифицированные специалисты, в том числе два врача.

Один из них - врач анастезиолог – реаниматолог, принятый на работу в Армизонскую районную больницу, а в Заводоуковской больнице появился молодой врач кардиолог.

"Возможность переезда каждого соотечественника, направившего заявление, рассматривается индивидуально, с учетом его жизненной ситуации: наличие вариантов трудоустройства всех трудоспособных членов семьи, варианты жилья, устройства детей и других вопросов. Все переселившиеся по программе соотечественники трудоустроены. Уже после переезда в Тюменскую область в таких семьях родилось 45 детей. Это лучше всего говорит о том, что наш регион стал для вернувшихся на родину людей по-настоящему своим", - отметил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

Всю информацию о программе можно на сайте департамента труда и занятости населения Тюменской области в разделе "Переселение соотечественников", сообщает пресс-служба ведомства.

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