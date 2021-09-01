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Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Россияне борются за стажировку в тюменских диджитал-агентствах

Общество, 20:52 26 сентября 2021

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Онлайн-марафон для специалистов медийных профессий стартовал 20 сентября. Заявки на участие подали 343 человека. География участников обширна — 17 городов России. Попробовать себя в диджитал сфере решились жители Тюмени и области, Югры и Ямала, Москвы и Санкт-Петербурга, Самары и Астрахани.

Обучающие лекции проводят федеральные и региональные эксперты сферы диджитал. Участники некоторых направлений "Медиастажировки" уже успели послушать лекции и получить задания с кейсами от партнеров. Всего в проекте прошли 14 лекций от федеральных и региональных экспертов, из которых две общие, остальные — по каждому из шести направлений: менеджмент, SMM и таргетинг, дизайн, интернет-журналистика, PR и контент, медиапланирование и управление проектами.

Все эфиры с экспертами проходят в открытом доступе, присоединиться можно в инстаграм-аккаунте Медиастажировки и сообществе Медиацентра в ВКонтакте. Участники проекта получат возможность попасть на стажировку и устроиться на работу в диджитал-агентства города и команды молодежных проектов Тюменской области, пишет "Мегатюмень".

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