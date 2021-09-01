В аварии на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск погиб житель Сургута

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

ДТП со смертельным исходом произошло на 501 км федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск 25 сентября. В 19 часов здесь столкнулись автомобили "Ниссан" и "Газель". сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

По предварительным данным 32-летний водитель "Ниссана", житель Сургута, выехал на встречную полосу.

В ДТП погиб водитель "Ниссана". Травмы получили 26-летняя пассажирка этой иномарки и 34-летний водитель "Газели", житель Башкортостана.

Обстоятельства ДТП выясняются.