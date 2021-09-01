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Личный кабинет охотника Тюменской области стал лучшим в стране

Общество, 13:24 26 сентября 2021

Госохотдепартамент Тюменской области ВКонтакте | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области ВКонтакте

"Личный кабинет охотника", разработанный для жителей Тюменской области, стал победителем всероссийского конкурса региональной информатизации в номинации "Предоставление региональных и муниципальных услуг", сообщает Госохотдепартамент региона.

Итоги конкурса подводились на форуме "ПРОФ-IT.2021". Всего на конкурс в 2021 году поступила 251 заявка. В финале участвовало 50 проектов.

"Личный кабинет охотника" разработан совместно с департаментом информатизации Тюменской области. В нем можно получить информацию о заявках на участие в распределении разрешений, выданных разрешениях, штрафах, ограничениях, а также ссылки на госуслуги в сфере охоты и основные новости. Сервисом воспользовались уже более 10 тыс. охотников.

По данным регионального департамента информатизации, с сентября 2020 по сентябрь 2021 на выдачу охотничьих билетов было подано почти 70% электронных заявлений. При этом почти все они касались распределения и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Порядка 97% заявлений на добычу массовых видов были распределены автоматически, без участия сотрудников ведомства. Тем самым срок предоставления услуги сокращался с пяти рабочих дней до пяти минут.

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# госуслуги , конкурс , охота

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