В лесах Тюменской области пропали два человека

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Двух человек, потерявшихся в лесу, ищут в Тюменской области. Один случай произошел в Заводоуковском городском округе, другой — в Тюменском районе.

В 16 часов 40 минут заводоуковские пожарные получили сообщение о том, что в районе дер. Карасье требуется помощь в поисках потерявшегося в лесу человека. На место выехали сотрудники 25-го пожарно-спасательного отряда. "Работы завершились в девятом часу вечера. Человека не нашли", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Подобный звонок поступил в 20 часов 20 минут в Тюменскую областную службу экстренного реагирования. Помощь в поисках потерявшегося человека потребовалась в районе дер. Янтык Тюменского района. От ТОСЭР участвовали четыре спасателя на одной машине. Пропавший не был найден.

Инна Пахомова