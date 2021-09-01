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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В лесах Тюменской области пропали два человека

Происшествия, 10:57 27 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Двух человек, потерявшихся в лесу, ищут в Тюменской области. Один случай произошел в Заводоуковском городском округе, другой — в Тюменском районе.

В 16 часов 40 минут заводоуковские пожарные получили сообщение о том, что в районе дер. Карасье требуется помощь в поисках потерявшегося в лесу человека. На место выехали сотрудники 25-го пожарно-спасательного отряда. "Работы завершились в девятом часу вечера. Человека не нашли", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Подобный звонок поступил в 20 часов 20 минут в Тюменскую областную службу экстренного реагирования. Помощь в поисках потерявшегося человека потребовалась в районе дер. Янтык Тюменского района. От ТОСЭР участвовали четыре спасателя на одной машине. Пропавший не был найден.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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