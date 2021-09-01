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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Два человека пострадали в дорожной аварии с лосем

Происшествия, 11:34 27 сентября 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два человека пострадали в ДТП с лосем на дороге в Ярковском районе ночью 26 сентября, сообщает региональная ГИБДД.

“Автомобиль Toyota Land Cruiser наехал на лося, вышедшего на автомагистраль. Травмированы 53-летний водитель иномарки и 50-летняя пассажирка. Обстоятельства ДТП выясняются”, – рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют минимизировать ночные поездки, чтобы предотвратить ДТП, связанные с наездами на животных.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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