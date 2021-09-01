Тюменская область вошла в число регионов-лидеров по качеству ведения регистра сахарного диабета РФ

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Тюменская область признана лидером по качеству ведения регистра сахарного диабета в Российской Федерации.

Награда, сообщается на сайте Тюменского государственного медицинского университета, вручена профессору кафедры терапии с курсом эндокринологии Института непрерывного профессионального развития, главному внештатному эндокринологу Тюменской области Людмиле Суплотовой.

Церемония награждения регионов-лидеров прошла на IV (XXVII) Национальном конгрессе эндокринологов "Инновационные технологии в эндокринологии" в ходе научного заседания, посвященного 25-летию регистра сахарного диабета в РФ.

"Федеральный регистр сахарного диабета" РФ реализуют Эндокринологический научным центром совместно с "Астон консалтинг" в рамках программы клинико-эпидемиологического мониторинга сахарного диабета в стране.

В результате работы регистра сахарного диабеты (СД) создана единая динамическая база данных в онлайн-формате, что позволяет осуществлять клинико-эпидемиологический мониторинг СД в масштабах всей страны.

В России, согласно регистра, на 100 тыс. населения в среднем приходится 182,8 больных сахарным диабетом, в Тюменской области - 179 человек.

Несмотря на продолжающееся увеличение численности пациентов с сахарным диабетом, по оценкам специалистов, за последнее десятилетие в РФ достигнуто значимое снижение распространенности осложнений, улучшилось качество их диагностики. Приоритетным направлением повышения качества диабетологической помощи является развитие специализированной помощи при СД на всех уровнях от первичного звена до лечебных учреждений третьего уровня и региональных центров диабета в субъектах РФ, а также стандартизация алгоритмов обследования и методов ранней диагностики.