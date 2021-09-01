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Два человека получили тяжелые травмы в аварии в Тобольском районе

Происшествия, 13:51 28 сентября 2021

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии на 284-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе 28 сентября, сообщает региональная Госавтоинспекция. У пострадавших – тяжелые травмы.

По предварительным данным, большегруз Hino выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра. Произошло столкновение с большегрузом МАЗ.

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Оба водителя 34 и 37 лет, жители Заводоуковска, с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

"Сотрудники ГИБДД регулировали движением на трассе вручную. Сейчас движение восстановлено. Обстоятельства ДТП выясняются", – рассказали в ГИБДД.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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