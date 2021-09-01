В Тюмени на маршрутах в Ново-Патрушево и Правобережный увеличат число автобусов большой вместимости

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автобусы большого класса вместимости дополнят маршрутную сеть в мкр Ново-Патрушево и ЖК "Правобережный". Их снимут с дачных маршрутов. Такое решение принято в администрации Тюмени.

С началом учебного года и завершением сезона отпусков, количество пассажиров возросло. В то же время пассажиропоток снизился на дачных маршрутах.

С перевозчиками проведены совещания и принято решение вернуть часть автобусов большого класса вместимости с садоводческих направлений. Освободившийся состав перераспределен на наиболее загруженные городские маршруты.

Сейчас на маршруте № 28, который связывает Ново-Патрушево и Правобережный, закреплено 10 автобусов большого класса вместимостью 100 пассажиров, интервал движения составляет от 10 до 15 минут. При этом все транспортные средства имеют условия для перевозки маломобильных групп населения, в том числе использующих кресло-коляску.

Напомним, что до августа 2021 г. через Ново-Патрушево движение автобусов большого класса вместимости не осуществлялось. Сегодня автобусы перевозят ежедневно более 1 тыс. тюменцев.

Более того, с 1 октября изменится схема движения маршрута № 50. Он свяжет Ново-Патрашево и Видный и обеспечит проезд до школы № 65 и детского сада № 146.

| Фото: администрация Тюмени ВКонтакте | Фото: администрация Тюмени ВКонтакте

После окончания строительства улицы Валентины Трофимовой транспортное обслуживание улучшится и внутри микрорайона.

Расписание общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.