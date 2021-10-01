Систему оповещения населения проверят в Тюменской области 6 октября

| Фото: 72.mchs | Фото: 72.mchs

Техническая проверка работоспособности региональной автоматизированной системы оповещения пройдет в Тюменской области 6 октября с 10 часов 40 минут до 11 часов 10 минут.

Звучание сирен означает сигнал гражданской обороны или чрезвычайной ситуации "Внимание всем!". По каналам телевидения "Россия-1", "Россия-24" и по радио "Маяк", "Радио Россия", "Вести FM" дикторы радио и телевидения передадут информацию о произошедшей ситуации, рекомендации для населения по действиям в данной ситуации, а также информацию по сигналам гражданской обороны.

Услышав сигнал "Внимание! Всем!" необходимо включить средства радио или телевещания и прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС.