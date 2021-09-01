Самолету Utair присвоили имя Геннадия Богомякова

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Имя первого секретаря Тюменского обкома КПСС в 1973-1990 годах, одного из создателей в Западно-Сибирского нефтегазового комплекса Геннадия Павловича Богомякова присвоено самолету Boeing 737-800 авиакомпания Utair.

В презентации воздушного судна, которая состоялась в тюменском международном аэропорту Рощино, приняли участие заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов, президент компании "Utair - Пассажирские авиалинии" Олег Семенов, а также дети Геннадия Павловича Богомякова - доктор философских наук, профессор Тюменского госуниверситета Владимир Богомяков и ветеран гражданской авиации Надежда Богомякова.

"Идея об увековечении памяти нашего выдающегося земляка Геннадия Павловича Богомякова возникла на одной из встреч главы региона Александра Моора с ветеранами нефтегазовой отрасли. Это важное и символичное событие, ведь Геннадий Павлович для нас - человек-легенда, человек-эпоха, один из тех, кто заложил в регионе основы нефтегазовой отрасли, ставшей фундаментом экономического развития и благосостояния не только большой Тюменской области, но и всей страны", - прокомментировал Сергей Шустов.

Традиция присваивать имена выдающихся людей самолетам существует в авиакомпании Utair с 1999 года, рассказал Олег Семенов.

"Наш новый лайнер с регистрационным номером VQ-BDP получил имя Геннадия Павловича Богомякова по инициативе губернатора Тюменской области Александра Моора. Мы искренне рады увековечить память человека, который внес огромный вклад в развитие нефтегазовой отрасли, что послужило залогом стабильного развития страны на долгие годы", - заявил он.

Владимир и Надежда Богомяковы с радостью узнали о присвоении имени их отца пассажирскому воздушному судну.

"Всю жизнь я знал отца, как человека, а теперь он стал самолетом. Это удивительно. Мне кажется, что это правильно. Приятно, что отца помнят. Это справедливо, ведь он бескорыстно работал всю жизнь, отдавал всего себя делу и очень любил Тюменскую область", - сказал Владимир Богомяков.

Евгений Бабенко