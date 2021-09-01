В Заводоуковске пенсионер умер после наезда Skoda Rapid

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

67-летний мужчина, которого сбили на улице Шоссейной в Заводоуковске ночью 30 сентября, скончался в больнице, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

“Автомобиль Skoda Rapid сбил пенсионера в 0 часов 30 минут. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами, вскоре он скончался”, - рассказали в ГИБДД.

Пешеход проживал неподалеку, на этой же улице. Световозвращающих элементов на его одежде не было. По предварительным данным, освещение на этом участке улицы в момент аварии было выключено. 48-летний водитель иномарки был трезв. Обстоятельства ДТП выясняются.