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В Заводоуковске пенсионер умер после наезда Skoda Rapid

Происшествия, 13:03 30 сентября 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

67-летний мужчина, которого сбили на улице Шоссейной в Заводоуковске ночью 30 сентября, скончался в больнице, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

“Автомобиль Skoda Rapid сбил пенсионера в 0 часов 30 минут. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами, вскоре он скончался”, - рассказали в ГИБДД.

Пешеход проживал неподалеку, на этой же улице. Световозвращающих элементов на его одежде не было. По предварительным данным, освещение на этом участке улицы в момент аварии было выключено. 48-летний водитель иномарки был трезв. Обстоятельства ДТП выясняются.

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# ГИБДД Тюменской области , пешеходы

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