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Прокуратура организовала проверку после пожара на кровле дома по ул. Народной в Тюмени

Происшествия, 19:53 30 сентября 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области

По предварительным данным, в доме на ул. Народной в Тюмени, где 30 сентября произошел пожар, проводились работы по ремонту кровли. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

Проводится проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности, а также строительных норм и правил при ведении работ.

"Будут установлены все обстоятельства произошедшего. При наличии оснований принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", – рассказали в надзорном органе.

Пожар произошел днем 30 сентября. Загорелась кровля десятиэтажного дома. По уточненной информации, площадь пожара составила 400 кв. метров. "Спасено 30 человек, в том числе четыре ребенка. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет", – сообщили в МЧС.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар , прокуратура

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