Прокуратура организовала проверку после пожара на кровле дома по ул. Народной в Тюмени

ГУ МЧС России по Тюменской области ГУ МЧС России по Тюменской области

По предварительным данным, в доме на ул. Народной в Тюмени, где 30 сентября произошел пожар, проводились работы по ремонту кровли. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

Проводится проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности, а также строительных норм и правил при ведении работ.

"Будут установлены все обстоятельства произошедшего. При наличии оснований принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", – рассказали в надзорном органе.

Пожар произошел днем 30 сентября. Загорелась кровля десятиэтажного дома. По уточненной информации, площадь пожара составила 400 кв. метров. "Спасено 30 человек, в том числе четыре ребенка. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет", – сообщили в МЧС.