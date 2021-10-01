Тюмень в выходные подморозит

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ночные заморозки до минус 3 градусов ожидаются в Тюмени в ближайшие выходные, 2 и 3 октября.

Как сообщает центр Фобос, 2 октября в течение дня максимальная температура воздуха составит плюс 7 градусов. Небо будет пасмурным, скорость северо-западного ветра достигнет 3 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до минус 1.

3 октября воздух днем прогреется до плюс 5 градусов, ожидается переменная облачность и северный ветер со скоростью 5 метров в секунду. В ночные часы прогнозируются заморозки и похолодание до минус 3 градусов.

В начале следующей недели погода существенно не изменится. 4 и 5 октября дневная температура воздуха составит от 4 до 6 градусов. Однако уже с 6 числа в Тюмени начнется потепление.

Любовь Голышева