Две молодежные лаборатории по цифровизации процессов откроют в ТюмГУ

Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Две лаборатории по направлению "Цифровизация химических процессов переработки неклассического углеводородного сырья" откроют в Тюменском госуниверситете в 2021 году. Лаборатории станут частью структуры Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра Тюменской области, ХМАО — Югры и ЯНАО, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Лаборатория цифрового катализа нацелена на создание новых типов катализаторов и каталитических процессов на их основе. Молодые исследователи займутся применением современного ПО для конструирования реакторов и моделирования в них реакционных и тепловых процессов. Руководителем лаборатории станет выпускник ТюмГУ — кандидат химических наук Андрей Елышев.

Вторая лаборатория займется разработкой безотходной технологии термической переработки биомассы в твердые и газообразные продукты. Это обеспечит промышленность и энергетику продукцией, снижающей "углеродный след". Основу коллектива лаборатории составят молодые ученые из Томского политехнического университета.

"Тематика деятельности новых лабораторий отвечает на актуальный вызов декарбонизации экономики", — сказал ректор ТюмГУ Иван Романчук.

Новые лаборатории ТюмГУ успешно прошли отбор заявок на конкурсе от министерства науки РФ. На территории Тюменской области лаборатории при НОЦ также появятся в Тюменском индустриальном университете и Тюменском научном центре Сибирского отделения РАН.