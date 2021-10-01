В Тюменской области Россельхозбанк запускает образовательный проект "Школа фермера" для пчеловодов

| Фото: Россельхозбанк | Фото: Россельхозбанк

В Тюменской области начинается отбор участников образовательного проекта Россельхозбанка "Школа фермера", старт которого запланирован на октябрь 2021 года. 30 сентября заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов, директор Тюменского филиала Россельхозбанка Михаил Стебихов и и.о. ректора ГАУ "Северного Зауралья" Лариса Глазунова подписали Положение конкурса, определяющий порядок отбора участников.

Данный формат работы с представителями профессионального агросообщества стартует на территории Тюменской области во второй раз. С 20 октября 2021 года 25 предпринимателей, начавших или планирующих организовать свое дело, аграриев, желающих повысить квалификацию или освоить новые виды деятельности, приступят к прохождению теоретического курса онлайн и практического блока по эффективному построению фермерского бизнеса.

Теоретические занятия пройдут на площадке профильного вуза — ГАУ "Северного Зауралья", которые будут вести преподаватели, а также специалисты Россельхозбанка. Весь курс рассчитан на срок до 2,5 месяц. По завершении обучения будет выдан диплом установленного образца. Подать заявку на участие можно уже с 30 сентября.

"Мы, как университет, имеем и возможность, и желание участвовать в этой волне проекта "Школа фермера". Зачастую начинающие фермеры и даже действующие испытывают дефицит не только базовых знаний о пчеловодстве, но и времени для поиска решений основных технологических проблем. Наше участие позволяет им получить необходимые знания от авторитетных исследователей и ученых", - отметила и.о. ректора университета Лариса Глазунова.

Практические занятия пройдут при участии ведущих компаний, известных в сельскохозяйственной отрасли. Коллеги из ведущих компаний поделятся практическим опытом по направлению пчеловодство.

"Важно, что для второго потока "Школы фермера" выбрано очень перспективное для АПК нашего региона направление – пчеловодство. В Тюменской области есть все условия для развития пчеловодства в промышленных масштабах - спрос на качественную продукцию растет. Основными задачами по данному направлению является увеличение производства защищенного от фальсификата меда и организация сбыта продукции", - рассказал директор департамента АПК Владимир Чейметов.

Обучение в "Школе фермера" будет бесплатным, все расходы по организации обучения участников и прохождению ими практики берет на себя банк. Участники будут отбираться по итогам конкурса. Победители получат сертификаты на бесплатное обучение по 252-часовой программе профессиональной переподготовки по направлению "Пчеловодство".

"Уверен, проект "Школа фермера" станет первым шагом на пути к созданию кооперации тюменских пчеловодов", - подытожил директор Тюменского филиала РСХБ Михаил Стебихов.

Справочно: заявки для участия в конкурсе принимаются до 8 октября 2021 года по электронной почте fermer.to@yandex.ru. Также желающим необходимо предоставить эссе.