Режиссер "Елок" Антон Богданов поделился видео со съемок в Тюмени

| Фото: со страницы Антона Богданова в Instagram | Фото: со страницы Антона Богданова в Instagram

Режиссер новой части комедии "Елки" Антон Богданов опубликовал фото и видео со съемочной площадки в Тюмени в своем Instagram.

"Тюмень! Сибирь! Молодцы! И Деда Мороза поздравили, и в Уфу приветы передали. В этот раз игрушка получилась одна, но как всегда красивая и дружная. Мы обязательно вернемся, Тюмень!", – написал он.

Напомним, 2 октября на площади 400-летия Тюмени состоялись съемки одной из финальных сцен киноленты. Тюменцы с праздничными атрибутами – колпаками Дедов Морозов и мишурой – выстроились в форме новогоднего шара. В центре расположился символ региона – соболь. Сцену с участием тюменцев зрители увидят в конце фильма.

По словам Антона Богданова, в конце комедии появится большая виртуальная елка, на которой будут высвечиваться игрушки из разных городов. "Это будет финальная, трогательная, эмоциональная сцена под прекрасную новогоднюю песню", – заверили авторы.

Инна Пахомова