Тюменка Екатерина Костылева вошла в пятерку финалистов конкурса "Учитель года — 2021"

| Фото: Региональный оперштаб | Фото: Региональный оперштаб

Учитель физики из тюменской гимназии №16 Екатерина Костылева вошла в пятерку финалистов конкурса "Учитель года — 2021", сообщает региональный оперштаб.

Итоги подвели сегодня в Ростове-на-Дону. В оглашенную ректором МГУ и главой Большого жюри конкурса Виктором Садовничим пятерку также вошли учитель истории из Хабаровска Дмитрий Морозов, учитель русского языка и литературы из Ставрополя Анастасия Шрамко, учитель английского языка из Казани Мария Голованова, учитель физики из Москвы Артем Барат.

Завершающее испытание пройдет 4 октября в Москве. Имя абсолютного победителя будет объявлено 10 октября в Государственном Кремлевском Дворце.