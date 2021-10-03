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Тюменка Екатерина Костылева вошла в пятерку финалистов конкурса "Учитель года — 2021"

Общество, 18:13 03 октября 2021

Региональный оперштаб | Фото: Региональный оперштаб

Учитель физики из тюменской гимназии №16 Екатерина Костылева вошла в пятерку финалистов конкурса "Учитель года — 2021", сообщает региональный оперштаб.

Итоги подвели сегодня в Ростове-на-Дону. В оглашенную ректором МГУ и главой Большого жюри конкурса Виктором Садовничим пятерку также вошли учитель истории из Хабаровска Дмитрий Морозов, учитель русского языка и литературы из Ставрополя Анастасия Шрамко, учитель английского языка из Казани Мария Голованова, учитель физики из Москвы Артем Барат.

Завершающее испытание пройдет 4 октября в Москве. Имя абсолютного победителя будет объявлено 10 октября в Государственном Кремлевском Дворце.

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