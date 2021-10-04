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В Тюмени потеплеет до +12 градусов к середине недели

Общество, 11:37 04 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Теплую, солнечную погоду к середине недели с температурой до +12 градусов прогнозируют в Тюмени метеорологи центра Фобос.

4 октября днем - до 3 градусов тепла, ночью заморозки до минус 1.

5 октября прогнозируется переменная облачность, днем ожидается до 5 градусов.

С 6 по 9 октября в Тюмени установится теплая погода без ночных заморозков. В среду 6 октября, будет ясно, ожидается до + 10 градусов. Четверг и пятница, 7 и 8 октября, по прогнозам, станут самыми теплыми днями недели: будет солнечно, температура повысится до + 12.

9 октября ожидается до +7 градусов, возможен дождь.

10 октября в Тюмени похолодает до +3, пройдет дождь. В последующие дни температура продолжит снижаться.

Татьяна Ковалева

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