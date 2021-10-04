В Тюменской области из-за неправильного использования печей произошло семь пожаров за сутки

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Из 11 пожаров, произошедших в Тюменской области 2 октября, семь были связаны с нарушением правил устройства и эксплуатации печи.

Как отмечают в МЧС с похолоданием наблюдается увеличение числа происшествий, связанных с эксплуатацией печного отопления. По этой причине 2 октября произошел пожар в одной из квартир дома четырехквартирного одноэтажного жилого дома на ул. Сибирской в с. Казанское Тюменской области. Были спасены два человека. Возгорание быстро потушили. Огонь повредил шесть квадратных метров.

Сейчас в регионе проводится операция "Отопительный сезон - 2021", которая, в частности, направлена на предупреждение возникновения пожаров, связанных с печным отоплением. Пожарные инспекторы посещают дома с печным отоплением. Представители государственного пожарного надзора особое внимание уделяют разъяснению правил по эксплуатации печей, электронагревательных приборов и электрооборудования.

3 октября в регионе был зафиксирован один пожар. Он был связан с неосторожным обращением при курении. Отметим, за прошедшую неделю в Тюменской области было зарегистрировано 75 пожаров. Огнеборцы спасли 35 человек, еще 73 эвакуировали из зоны воздействия опасных факторов пожара.

Инна Пахомова