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Водителя автобуса с признаками опьянения остановили в окрестностях Тюмени

Происшествия, 12:13 04 октября 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водителя автобуса маршрута №101 Боровский-Тюмень с признаками сильного алкогольного опьянения отстранили от управления транспортом утром 3 октября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инспекторы специализированного взвода полка ДПС ГИБДД остановили мужчину на 9-м километре Салаирского тракта под Тюменью.

“На глазах автоинспекторов автобус "Нефаз" во время движения развернуло поперек проезжей части так, что он перекрыл движение и задней частью съехал в кювет. У водителя присутствовали признаки сильного опьянения, проходить освидетельствование на алкоголь он отказался. На него был составлен административный материал за отказ от прохождения освидетельствования”, - рассказали в ГИБДД.

Пассажиров в автобусе не было. Водитель пояснил, что ехал для ремонта на СТО. Сотрудники ГИБДД с помощью "КамАЗа" отбуксировали автобус на обочину, чтобы восстановить движение транспорта.

Автобус принадлежит одному из индивидуальных предпринимателей. Сотрудники ГИБДД оценят организацию прохождения предрейсового медицинского контроля водителями. Информацию направят в территориальное подразделение Ространснадзора.

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# автобусы , алкогольное опьянение , ГИБДД Тюменской области

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