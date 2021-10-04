В Ишиме провели первую операцию по удалению тромбоза из сосудистого протеза

Ишимская больница Ишимская больница

Первую операцию по удалению тромбоза из сосудистого протеза провела новый доктор Ишимской больницы, хирург Наталья Мейер. Благодаря успешно проведенной операции удалось сохранить пациенту ногу, сообщает пресс-служба медучреждения.

59-летний Эдуард Хоренко страдает атеросклерозом, он уже перенес две операции по шунтированию на одной и той же ноге. На операционный стол он попал в очередной раз с острой болью в стопе.

Во время операции она выяснила, что у пациента произошел не тромбоз артерий, а тромбоз шунта. Сейчас Эдуард Хоренко чувствует себя хорошо, сошли гематомы, проходит парез - ослабление мышц стопы. Мужчина передвигается самостоятельно.

С начала работы в ишимской больнице сердечно-сосудистый хирург Мейер прооперировала семерых пациентов. Все они поступили в больницу экстренно. По каждому случаю она проводит консультации с сердечно-сосудистыми хирургами Областной клинической больницы №1.