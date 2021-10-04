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В Ишиме провели первую операцию по удалению тромбоза из сосудистого протеза

Общество, 12:35 04 октября 2021

Ишимская больница

Первую операцию по удалению тромбоза из сосудистого протеза провела новый доктор Ишимской больницы, хирург Наталья Мейер. Благодаря успешно проведенной операции удалось сохранить пациенту ногу, сообщает пресс-служба медучреждения.

59-летний Эдуард Хоренко страдает атеросклерозом, он уже перенес две операции по шунтированию на одной и той же ноге. На операционный стол он попал в очередной раз с острой болью в стопе.

Во время операции она выяснила, что у пациента произошел не тромбоз артерий, а тромбоз шунта. Сейчас Эдуард Хоренко чувствует себя хорошо, сошли гематомы, проходит парез - ослабление мышц стопы. Мужчина передвигается самостоятельно.

С начала работы в ишимской больнице сердечно-сосудистый хирург Мейер прооперировала семерых пациентов. Все они поступили в больницу экстренно. По каждому случаю она проводит консультации с сердечно-сосудистыми хирургами Областной клинической больницы №1.

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# Ишимская больница , операция

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