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150 тюменцев прошли обследование в День здорового сердца

Общество, 14:15 04 октября 2021

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Около 150 человек измерили артериальное давление и пульс, узнали уровень холестерина и сахара в крови, а также прошли биоимпедансометрию во всемирный день сердца в Тюмени. Акция прошла в ТЦ "Кристалл" 2 октября, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

По итогу исследований многие тюменцы узнали о предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям. Врачи-кардиологи ОКБ №1 дали рекомендации по сохранению здоровья сердца, выявили показания для обращения в поликлинику и дополнительные исследования. Всех участников, у которых были обнаружены показания, терапевт направлял на диагностику – ЭКГ или кардиовизор.

Также на площадке все желающие смогли принять участие в мастер-классе станции скорой помощи по сердечно-легочной реанимации. На манекене тюменцы научились всем тонкостям непрямого массажа сердца.

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"Профилактика и диагностика болезней сердца крайне важна. Своевременная диагностика позволяет вовремя оказать необходимую медицинскую помощь. Например, многие уверены, что гипертония неизлечима. Но на ранних этапах любая проблема решаема", – рассказал врач-кардиолог ОКБ №1 Иван Павловский.

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# здоровое сердце , кардиологи

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