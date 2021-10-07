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В тюменской школе фермера предлагают освоить азы пчеловодства

Общество, 10:45 05 октября 2021

пчеловода Екатерины Петриковой из Ялуторовска | Фото: пчеловода Екатерины Петриковой из Ялуторовска

"Школа фермера" ведет прием заявок для участия в конкурсном отборе образовательного проекта по направлению "Пчеловодство" с 27 сентября по 8 октября. Слушатели пройдут теоретический и практический курсы, сообщают организаторы.

По итогам обучения каждый участник при поддержке преподавателей и сотрудников банка разработает и защитит бизнес-план будущего проекта с перспективой участия в государственной программе поддержки "Агростартап" для получения гранта, а также специальных льготных кредитов банка на развитие проекта.

Организаторами проекта выступают АО "Россельхозбанк" совместно с департаментом АПК Тюменской области и ГАУ Северного Зауралья. Участники будут отбираться по итогам конкурса, победители получат сертификаты на бесплатное обучение по 252-часовой программе с выдачей диплома установленного образца.

"Школа фермера" - это уникальный проект для каждого региона, в результате которого будут созданы новые рабочие места, новые бренды качественной фермерской продукции.

Такой формат работы с представителями профессионального агросообщества стартовал на территории Тюменской области 24 февраля 2021 года. 20 предпринимателей, начавших или планирующих организовать свое дело, аграриев, желающих повысить квалификацию или освоить новые виды деятельности, прошли теоретический курс онлайн и практический блок по эффективному построению фермерского бизнеса.

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# пчеловодство , фермеры , школа фермера

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