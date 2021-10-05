Трое студентов ТюмГУ стали победителями регионального конкурса "Студент года"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Студенты из ТюмГУ стали победителями регионального этапа "Студент года – 2021". Более 100 участников боролись в 21 номинации, их оценивали 27 экспертов, сообщает пресс-служба вуза.

Конкурс проходил в формате онлайн. Участники презентовали себя, рассказывали о своих достижениях и проходили собеседование с членами жюри. Студентам задавали вопросы об их деятельности в рамках номинации. После этого ребята собирались в команды и решали кейсы. Также жури рассматривало портфолио участников.

В номинации "Творческая личность года" победителем стал Денис Панфилов из Института психологии и педагогики, "Интеллект года" – Анатолий Андреев (Политехническая школа), "Спортсмен года" – Алексей Ужакин (Институт наук о Земле);

"Киберспортивным клубом года" выбрана Киберспортивная лига ТюмГУ; "Научным объединением года" – студенческое научное общество ИПИ им. П.П. Ершова тобольского филиала ТюмГУ, "Патриотическое объединение года" – "Волонтеры Победы" ТюмГУ.

Следующий этап премии "Студент года – 2021" - всероссийский. Он продлится до 20 октября 2021 года. Победители этого этапа рекомендуются к участию в финале.