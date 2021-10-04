54 пьяных водителя задержали на дорогах Тюменской области за два дня

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области ВКонтакте | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области ВКонтакте

54 пьяных водителя задержали 2 и 3 октября сотрудники ДПС на дорогах Тюменской области, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В Тюмени "сплошные проверки" водителей на трезвость прошли в центре города, на улицах Республики и Ленина в районе Моста влюбленных.

Автоинспекторы выявили 49 нарушений правил дорожного движения, в том числе от участия в дорожном движении отстранен один бесправник.

В наркологическое учреждение доставлен водитель с признаками наркотического опьянения. 17 водителей привлечены к ответственности за незаконную тонировку, 19 - за отсутствие полиса ОСАГО.