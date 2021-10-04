В Тюменской области проверят системы оповещения с включением сирен

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Проверка работоспособности региональной системы централизованного оповещения населения пройдет в рамках Всероссийских учений по гражданской обороне в Тюменской области 6 октября.

"Будет отработан сигнал гражданской обороны. Речь идет о включении системы сирен оповещения населения и передача сигналов тревоги по радио и телевидению", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович.

Он заверил, что местные жители не будут принимать участие в этой тренировке. По его словам, реализацию планов гражданской обороны и ликвидацию чрезвычайных ситуаций отработают органы управления, власти различных уровней.

Известно, что проверка начнется с 10 часов 40 минут и пройдет до 11 часов 10 минут.

Звучание сирен означает сигнал гражданской обороны или чрезвычайной ситуации "Внимание всем!". По каналам телевидения "Россия-1", "Россия-24" и по радио "Маяк", "Радио Россия", "Вести FM" дикторы радио и телевидения передадут информацию по сигналам гражданской обороны.

Услышав сигнал необходимо включить радио или телевещание и прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС.

Инна Пахомова