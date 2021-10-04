В Тюменской области проверят системы оповещения с включением сирен
Проверка работоспособности региональной системы централизованного оповещения населения пройдет в рамках Всероссийских учений по гражданской обороне в Тюменской области 6 октября.
"Будет отработан сигнал гражданской обороны. Речь идет о включении системы сирен оповещения населения и передача сигналов тревоги по радио и телевидению", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович.
Он заверил, что местные жители не будут принимать участие в этой тренировке. По его словам, реализацию планов гражданской обороны и ликвидацию чрезвычайных ситуаций отработают органы управления, власти различных уровней.
Известно, что проверка начнется с 10 часов 40 минут и пройдет до 11 часов 10 минут.
Звучание сирен означает сигнал гражданской обороны или чрезвычайной ситуации "Внимание всем!". По каналам телевидения "Россия-1", "Россия-24" и по радио "Маяк", "Радио Россия", "Вести FM" дикторы радио и телевидения передадут информацию по сигналам гражданской обороны.
Услышав сигнал необходимо включить радио или телевещание и прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС.
Инна Пахомова