Бывший начальник Тюменской ГИБДД признался в получении взяток на 600 тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Экс-глава Тюменской ГИБДД признался в получении взяток более чем на 600 тыс. рублей. Расследование уголовного дела завершено, сообщает региональный Следственный комитет.

Напомним, Александр Селюнин обвиняется в том, что с июня по ноябрь 2020 года четыре раза получал через посредника взятки за покровительство по службе, и девять раз посредники передали ему взятки за незаконные действия. Общая сумма взяток составила более 600 тыс. рублей.

В ходе следствия на имущество обвиняемого был наложен арест на общую сумму 3 млн 670 тыс. рублей, проведены обыски в его жилище, а также в служебном кабинете, допрошены более 50 человек. Изъяты документы, связанные с незаконной выдачей водительских удостоверений.

В настоящее время уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Также к уголовной ответственности привлечены взяткодатели и посредник.