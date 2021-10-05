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Тюменка Любовь Орлова выступит на первенстве мира по дзюдо в Италии

Спорт, 16:51 05 октября 2021

центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» | Фото: центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо»

Тюменка Любовь Орлова выступит на первенстве мира по дзюдо. Соревнования среди юниоров и юниорок до 21 года пройдут с 6 по 10 октября на итальянском острове Сардиния и соберут более 500 спортсменов из 73 стран мира.

Тренерский штаб сборной нашей страны объявил состав команды, в которой в весовой категории до 78 кг выступит спортсменка Любовь Орлова, сообщает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

Тюменка является победителем и призером первенств России, а также бронзовым призером юношеского командного первенства мира и Кубков Европы по дзюдо. Любовь Оорлова вступит в борьбу за медали 9 октября.

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# дзюдо

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