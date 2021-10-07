В школах Тюменской области работают 138 советников по воспитанию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

138 советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями приступили к работе в пилотных школах региона. Тюменская область вошла в десятку российских территорий, где в новом учебном году появились такие специалисты. Итоги первого месяца работы подвели в Конторе пароходства.

В советники по воспитанию приняли специалистов, имеющих опыт работы с молодежью, дополнительного и дошкольного образования, молодых педагогов и вожатых. Около 15% из них - мужчины.

"Навигаторы прошли отбор, конкурс составил почти три человека на место. Советники обучены в "Артеке", в тюменские школы они вошли даже чуть раньше, чем в других пилотных регионах, потому что мы начали работу с апреля", - рассказала заместитель директора департамента образования и науки Тюменской области Ирина Конончук.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Задача советника - помочь школьнику определиться, в какой области ему будет интересно реализовать себя - науке, творчестве, спорте, общественной деятельности; организация в школах общественных пространств, где ребята узнают о проектах для детей, которые действуют в России; работа с детскими общественными движениями.

"В числе приоритетов, которые сейчас важны для федерального центра, - вовлечение в общественную деятельность ребят, ранее не являвшихся активистами, имеющими потенциал и не всегда знающих об этом. Это ценностная ориентация - родина, семья, природа, познание и гуманизм. Очень важно, чтобы советник сам при этом был примером, чувствовал тенденции подростковых субкультур, умел общаться с лидерами этих сообществ", - пояснила председатель Тюменского регионального отделения Российского движения школьников Наталья Ахлюстина.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По словам ведущего эксперта Российского детско-юношеского центра, муниципального координатора федерального проекта в городе Тюмени Натальи Музыро, в школах региона советники включились в реализацию всероссийских акций - Дня знаний и Дня учителя, провели локальные школьные мероприятия - походы и экологические акции. Советник из тюменской школы №92 Маргарита Поповских считает, что за месяц удалось наладить работу по нескольким направлениям.

"В сентябре мы провели в школе ряд мероприятий, сейчас мы формируем команду для участия во всероссийском проекте "МедиаКузня". Радует, что все больше детей хотят вовлекаться в проекты. Классные руководители увидели, что помогаем установить более плотный контакт между всеми звеньями образования. Кроме того, состоялось знакомство с активными родителями, одна из перспективных задач - привлекать их к совместной деятельности", - сказала она.

В Тюменской области советники по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями работают в школах всех муниципалитетов. Кроме нашего региона, пилотный проект реализуется в Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской и Челябинской областях, Ставропольском крае и Севастополе.

Татьяна Ковалева