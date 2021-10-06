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В Тобольске мошенник оплатил новую машину фальшивой платежкой

Происшествия, 18:23 06 октября 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

В Тобольском городском суде рассмотрят уголовное дело в отношении 22-летнего мужчины. Его обвиняют в мошенничестве, сообщает ведомство.

По версии следствия, молодой человек обманул сотрудника автосалона, забрав из салона новенькую LADA XRAY GAB110 и предоставив вместо денег заведомо подложное платежное поручение.

Поручение он изготовил самостоятельно. Салон денег так и не получил.

Обвиняемый имеет непогашенную судимость за самовольное оставление места службы.

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# мошенничество

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