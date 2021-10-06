В Тобольске мошенник оплатил новую машину фальшивой платежкой
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В Тобольском городском суде рассмотрят уголовное дело в отношении 22-летнего мужчины. Его обвиняют в мошенничестве, сообщает ведомство.
По версии следствия, молодой человек обманул сотрудника автосалона, забрав из салона новенькую LADA XRAY GAB110 и предоставив вместо денег заведомо подложное платежное поручение.
Поручение он изготовил самостоятельно. Салон денег так и не получил.
Обвиняемый имеет непогашенную судимость за самовольное оставление места службы.